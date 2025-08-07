快訊

三圓財報／第2季 EPS 1.29元 全年拚「台北之星」銷售認列

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

三圓（4416）7日發布財報，第2季稅後純益8,824.2萬元，年增1,610.7%，每股稅後純益（EPS）1.29元；今年上半年稅後純益128.6萬元，年減90.6％，每股稅後純益0.02元。

三圓表示，今年業績來源為成屋豪宅案「Diamond Towers台北之星」，可售戶34戶，總銷約126億元，力拚持續銷售、交屋認列。

在手案量方面，三圓表示，目前手上有三大都更案，進度最快的是北市「太原路案」都更案，基地面達800坪，預計最快2026年第1季推出；新店「文山段案」已經100%同意，7月中旬會開始審查。至於量體最大的中正「新隆國宅海砂屋都更案」，基地面積達4,000多坪，目前已經通過都審，進入都更程序，預期最快2026年中可推出。

都更 財報

智冠 上半年EPS 4.15元

聯邦銀前七月稅後純益破30億元 維持較去年同期成長 EPS 0.62元

公準財報／上半年EPS -0.35元

凌巨財報／第2季由盈轉虧 上半年 EPS -0.57元

環球晶因為這個原因 股價直衝漲停

環球晶（6488）7日由於受到旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停、並...

威剛7月營收跳增四成達42.61億元 看好某大廠DDR4停產計畫不變

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠第3季記憶體合約價續強，7月營收年增近四成達42.61億元，創歷年同期新高。這是今...

環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

就在美國前總統川普拋出對進口半導體課徵100%關稅震撼彈、並釋出「在美建廠者可豁免」的政策紅利之際，矽晶圓大廠環球晶圓（...

智冠 上半年EPS 4.15元

遊戲大廠智冠昨（6）日公告上半年每股純益4.15元，略低於去年同期每股純益4.5元；智冠指出，下半年將持續深耕海外遊戲通...

星亞 第2季每股純益1.01元

興櫃股星亞（7753）昨（6）日公告第2季財報，單季稅後純益2,233萬元，季增2.04%，每股純益1.01元，優於第1...

新普 第2季EPS 5.65元

電池模組龍頭新普（6121）昨（6）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，導致毛利率下滑及出現匯損情況，單季稅後純益降至1...

