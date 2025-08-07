寬魚營收／王心凌演唱會挹注 7月1.32億元、年增16倍
寬魚國際（6101）7日公告，7月營收1.32億元，年增1,663.93%；累計今年前七月營收6.27億元，年增35.37%。寬魚國際指出，7月營收成長幅度較大，主要是因為王心凌在中國大陸舉辦多場巡迴演唱會所致。
寬魚國際表示，今年手握多筆演唱會，第2季有周華健澳門2場演唱會、投資電影「搜查瑠公圳」上映，第3季還有與理想國共同主辦的孫燕姿2場高雄巨蛋演唱會等。
展望未來，寬魚表示，持續積極開拓演藝與文創版圖，橫跨電影、演唱會、錄音著作版權與藝人經紀等四大娛樂項目，並拓展國際市場，結合兩岸人才，建立文創橋梁，成為集音樂、影視、IP版權、藝人經紀於一身的全方位文創平台及華人文創產業的重要推手。另，未來也會積極邀請國際級頂流藝人來台演出，並挖掘具潛力之優質藝人，將其推向海內外市場。
