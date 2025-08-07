聖暉財報／上半年 EPS 12.13元 賺逾二個股本、創新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）董事會7日通過今年第2季財報，單季合併營收109.1億元，季增27％、年增42％，稅後淨利歸屬母公司業主8.6億元，季增34％、年增6％，每股稅後盈餘(EPS)達6.95元，季增34％、年增6％，第2季營收、EPS表現齊步刷新歷史新高。

累計2025年上半年合併營收194.6億元，年增48％，稅後淨利歸屬母公司業主15億元，年增21％，每股稅後盈餘(EPS)達12.13元，年增21％。聖暉資本額為6.2億元，今年上半年已賺逾二個股本。

聖暉整體營收獲利保持向上成長態勢，受惠半導體、PCB、電子零組件等產業客戶積極推進新廠擴建計畫，加上集團亦積極提升專案管理施作效率，以增加急單承接與施作，隨著多元產業客戶擴大海外廠區擴建布局計畫，帶動第2季台灣、其他(含東南亞)地區營收分別年增108％、39％，助力聖暉在此擴建潮趨勢下，進一步鞏固整體營運良好成長動能。

聖暉指出，為強化廠務專案工程管理，完善落實精實供應鏈採購、擴增專業人力團隊規模與彈性度等，有效滿足客戶專案完工交期與品質，並同步帶動員工人均產值顯著提升，在成本控管與資源配置雙重奏效下，2025年第2季整體毛利率、營業利益率均維持在上升表現，分別高於19％、14％水準，展現良好營運韌性與管理效益。

展望2025年第3季，聖暉持正向樂觀看法。看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商(CSP)等大廠加碼投資計畫，創造整體業務有利接單條件，且觀察目前多元產業客戶專案訂單需求，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點，聖暉仍深化集團垂直水平資源整合，擴大海外市場布局，進一步提升集團於全球市場競爭力門檻，創造未來營運更上層樓。