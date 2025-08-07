橘子財報／第2季由盈轉虧 EPS -0.64元

橘子（6180）集團2025年第2季單季合併營業收入為新台幣 18.5 億元，年減 24 %，若排除樂點影響為年減 18 %，主係去年6月重磅遊戲新作上市及主力端遊大改版致高基期，另該產品受同期競品影響，惟團隊仍持續優化內容與強化玩家經營，縮短影響程度；營業毛利為新台幣 4.6 億元，年減 45 %；營業損失為新台幣 2 億元，年減 46 %，主係去年同期認列一次性新遊戲上市行銷費及處分樂點子公司費用；歸屬母公司業主稅後虧損新台幣1.1億元，年減 107 %，每股稅後虧損為新台幣 0.64 元，主係去年同期認列樂點子公司處分利益，若排除樂點及一次性費用影響後為年減 51 %，主係遊戲營收下降影響。

2025年上半年合併營業收入為新台幣 47.3 億元，年減 18 %，若排除樂點影響為年減 13 %，主係遊戲事業營收減少；營業毛利為新台幣 14 億元，年減 38 %；營業利益為新台幣 2,008 萬元，年減 88 %；歸屬母公司業主稅後淨利為新台幣 7,619 萬元，年減 96 %，若排除樂點及一次性費用影響後為年減 77 %，每股盈餘 EPS 為新台幣 0.43 元。

回顧第2季，《新楓之谷》、《新瑪奇》人氣遊戲迎接在台營運20周年，接續推出台版專屬活動，堆疊話題熱度。深化泛娛樂布局，購物橘子聚焦打造「線上秋葉原」，透過與獨家偶像及VTuber合作的線上抽機制深化 IP 經營，精準觸及粉絲客群；hidol則擴展多元領域IP合作，投入特化功能開發，穩定提升用戶活躍度。企業服務方面，雲力橘子整合雲端資源與資安服務，創造差異化優勢，推動多雲環境整合管理升級，並積極參與年度大型雲端盛會，拓展潛力新客。

展望第3季，全新手遊《救世者之樹Ｍ》將於台港澳上市，全面開啟玩家事前預約活動；《新楓之谷》、《天堂Ｍ》等遊戲也推出夏季改版，期能穩固營運動能。適逢暑假，橘子集團再度進駐漫博，打造ACGN盛典「橘子嘉年華」，集結人氣遊戲、獨家IP等互動展區，吸引近15萬人次體驗。推動泛娛樂跨域發展，原創中心也推出橘子集團全新虛擬偶像，結合旗下Gstudio虛擬拍攝與數位整合技術，拓展新型態泛娛樂產業價值鏈。此外，Vyin AI持續拓展多元商業合作，涵蓋大型餐旅集團、連鎖百貨通路、居家照護等產業，協助企業深化AI應用，展現集團在科技市場的發展潛力。