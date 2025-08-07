意藍財報／上半年營收9,319萬元 每股純益1.26元
意藍科技（6925）公布半年報，推估第2季營收約4,922萬元，較上季4,397萬元，季增10.6%，較去年同期4,485萬元，年增9.7%；營業利益約1,435.7萬元，較上季 1,080.9萬元，季增24%，較去年同期1,342.9萬元，年增6.9%；歸屬母公司淨利約1,371萬元，較上季900萬元季增34%，較去年同期1,196.8萬元，年增14.5%；第2季每股純益0.7元，優於去年同期0.68元。
意藍上半年營收9,319.1萬元，較去年同期8,417.9萬元，年增10.7%；營業利益2,516.6萬元，較去年同期2,243.5萬元，年增12%；歸屬於母公司業主淨利2,277.1萬元，較去年同期2,049萬元，年增11%；上半年每股純益1.26元，優於去年同期1.16元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言