意藍財報／上半年營收9,319萬元 每股純益1.26元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

意藍科技（6925）公布半年報，推估第2季營收約4,922萬元，較上季4,397萬元，季增10.6%，較去年同期4,485萬元，年增9.7%；營業利益約1,435.7萬元，較上季 1,080.9萬元，季增24%，較去年同期1,342.9萬元，年增6.9%；歸屬母公司淨利約1,371萬元，較上季900萬元季增34%，較去年同期1,196.8萬元，年增14.5%；第2季每股純益0.7元，優於去年同期0.68元。

意藍上半年營收9,319.1萬元，較去年同期8,417.9萬元，年增10.7%；營業利益2,516.6萬元，較去年同期2,243.5萬元，年增12%；歸屬於母公司業主淨利2,277.1萬元，較去年同期2,049萬元，年增11%；上半年每股純益1.26元，優於去年同期1.16元。

