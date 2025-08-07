快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

威剛7月營收跳增四成達42.61億元 看好某大廠DDR4停產計畫不變

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠第3季記憶體合約價續強，7月營收年增近四成達42.61億元，創歷年同期新高。這是今年4月以來，威剛連月闖關成功，月營收第四度改寫同期新高；累計今年前七月營收達269.46億元，年增12.44%。

威剛董事長陳立白表示，第3季DRAM與NAND Flash合約價將繼續向上攀升，特別是某大廠（意指三星）的DDR4停產計畫並未改變，持續看好下半年DDR4的需求。公司在握有充足的庫存水位可支援主要客戶需求下，展望本季營運績效將可望持續呈多頭走勢。

陳立白表示，除DDR4整體供應量仍相當吃緊，且DDR5供貨也相對有限，第3季原廠漲價底氣十足。NAND Flash方面則是減產效應持續發酵，供給維持穩健態勢，加上SBT載板的產能不足問題，固態硬碟（SSD）或有短期供貨量短缺；隨著AI資料中心儲存需求增長，以及消費性電子新品陸續上市，預期第3季NAND Flash合約價也將繼續上揚。

威剛7月合併營收年增39.54%至42.61億元；產品組合方面，7月DRAM營收占比達64.27%，穩居第一大產品線，其次為SSD貢獻月營收22.9%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.83%。前七月營收269.46億元，年成長12.44%；其中DRAM產品比重60.4%，SSD為27.32%，記憶卡、隨身碟與其他產品12.28%。

營收 威剛

延伸閱讀

三星年底停供DDR4計畫喊卡 華邦電、南亞科、威剛等股價齊挫

三星不停供DDR4 台廠警戒 報價恐面臨反轉壓力

威剛DDR4 喊漲價40%

威剛首度入列輝達供應鏈 原來是與研華合作開發機器人

相關新聞

環球晶因為這個原因 股價直衝漲停

環球晶（6488）7日由於受到旗下美國子公司打入蘋果供應鏈的利多消息曝光，激勵市場買盤大舉追捧，推升股價開盤直衝漲停、並...

威剛7月營收跳增四成達42.61億元 看好某大廠DDR4停產計畫不變

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠第3季記憶體合約價續強，7月營收年增近四成達42.61億元，創歷年同期新高。這是今...

環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

就在美國前總統川普拋出對進口半導體課徵100%關稅震撼彈、並釋出「在美建廠者可豁免」的政策紅利之際，矽晶圓大廠環球晶圓（...

智冠 上半年EPS 4.15元

遊戲大廠智冠昨（6）日公告上半年每股純益4.15元，略低於去年同期每股純益4.5元；智冠指出，下半年將持續深耕海外遊戲通...

星亞 第2季每股純益1.01元

興櫃股星亞（7753）昨（6）日公告第2季財報，單季稅後純益2,233萬元，季增2.04%，每股純益1.01元，優於第1...

新普 第2季EPS 5.65元

電池模組龍頭新普（6121）昨（6）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，導致毛利率下滑及出現匯損情況，單季稅後純益降至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。