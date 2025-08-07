威剛營收／7月連4月創同期新高 陳立白：持續看好下半年 DDR4 的需求

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）7日公布7月合併營收達42.61億元，年增39.54%，不僅連續第四個月刷新同期新高，也反映本季記憶體市場景氣延續上行態勢。累計今年1至7月合併營收達269.46億元，年增12.44%。

針對市場關注的DDR4價格走勢與供給情勢，董事長陳立白表示，第3季DRAM與NAND Flash合約價將持續向上攀升，特別是某大廠的DDR4停產計畫並未改變，有助於支撐整體供需結構，公司在握有充足庫存水位、可支援主要客戶需求的前提下，看好本季營運將維持多頭走勢。

目前DDR4整體供應仍屬吃緊，DDR5供貨亦相對有限，原廠在第3季具備強烈漲價動能。NAND Flash方面則延續減產效應，整體供給維持緊平衡，加上SBT載板產能吃緊，SSD短期可能出現供貨缺口，亦將進一步推升合約價。

7月產品組合方面，DRAM營收占比達64.27%，為最大產品線，SSD占22.9%，其餘產品（含記憶卡、隨身碟等）占12.83%；累計前7月，DRAM營收占比為60.4%，SSD為27.32%，其餘為12.28%。

營收 記憶體模組

