閎康營收／7月4.75億元 2奈米 FA 需求升溫

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體檢測大廠閎康（3587）7日公布7月營收為新台幣4.75億元，雖月減少5.6%，但較去年同期成長3.73%，1~7月累計營收30.87億元，較去年同期成長5.28%，主要成長能來自台灣及日本實驗室需求帶動。

半導體晶圓代工大廠在7月法說會中指3奈米、5奈米以及未來的2奈米需求非常高，已經很長時間沒有看到如此強勁的需求了，客戶積極進行設計定案（tape-out），預期2奈米的增長曲線與3奈米相似。由於2奈米世代電晶體架構將由FinFET跨越至GAAFET，此架構轉變預計將大幅推升晶片製程驗證與故障分析（FA）需求。

然而，先進製程研發所需的分析工作量已超出晶圓代工廠內部實驗室負荷，加上新製程研發講求時效，使得近年晶圓代工廠對材料分析（MA）與故障分析（FA）的外包需求持續成長。目前閎康已於臺灣與日本建構完善的實驗室網絡。預期隨著晶圓代工廠大廠加快先進製程升級與擴產腳步（2奈米如期量產、3奈米產能大幅開出），以及國際大廠積極投入AI晶片研發，預期MA與FA委外檢測需求將持續走高，也為閎康後續營運注入樂觀動能。

閎康提到，導入的最新一代高解析度紅外線與靜態電流分析平台 PHEMOS-X。這套系統屬於目前故障分析領域的頂尖利器，能感測晶片中極微弱的光與熱輻射訊號，精準定位奈米級製程晶片的缺陷與hotspot熱點失效位置。透過先進的紅外線影像與靜態電流成像技術，PHEMOS-X可有效偵測2奈米以下晶片製程中的潛在瑕疵，提供比傳統方法更高解析度的失效分析解決方案。此設備特別適用於AI加速器、ASIC等高密度晶片的開發階段，成為AI晶片進入量產前不可或缺的關鍵分析工具。

閎康強調，對於分析技術及先進儀器的布局往往領先業界之先，此機台的導入將能使過往難以解析的先進製程缺陷迎刃而解，可即時滿足半導體大廠對先進製程FA的高階需求， 亦可帶動閎康承接案件的規模與單價同步提升。

展望未來，閎康強調，隨著AI與HPC對先進製程的需求持續升溫，以及全球晶圓代工廠全力推進2奈米與3奈米節點技術，市場對半導體檢測與分析服務的需求將呈現結構性成長。閎康不僅掌握區域實驗室布局優勢，更透過導入PHEMOS-X等高階設備，顯著拉升其FA技術與接案單價門檻，進一步強化公司在AI晶片分析領域的競爭力。在全球半導體製程驗證與失效分析外包趨勢愈加明確的背景下，閎康有望持續受惠於此產業大浪潮，加速推進營收與獲利成長動能。

