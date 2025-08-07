環球晶迎蘋果訂單＋川普政策雙利多 今早開盤秒鎖漲停

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
環球晶。聯合報系資料庫
環球晶。聯合報系資料庫

就在美國前總統川普拋出對進口半導體課徵100%關稅震撼彈、並釋出「在美建廠者可豁免」的政策紅利之際，矽晶圓大廠環球晶圓（6488）7日火速宣布與Apple建立全新美國供應鏈合作夥伴關係，利多齊發激勵股價開盤即爆量攻上漲停板，以375元鎖死漲停。

環球晶指出，旗下美國子公司GlobalWafers America（GWA）與Apple將聯手推動美國德州謝爾曼市新廠所生產的12吋先進矽晶圓供應計畫，深化美國半導體製造鏈，並支援包括iPhone、iPad在內的全球知名終端裝置。這項合作不僅具備龐大產值與技術含量，更象徵環球晶成功打入蘋果供應鏈核心、穩坐美國在地晶圓戰略地位。

Apple營運長Sabih Khan親自出面表態：：「透過我們全新的美國製造計畫，我們很榮幸能與GlobalWafers America合作，創造更多就業機會，並讓更多製造業回歸美國。這是我們未來四年對美國承諾6,000億美元投資的一部分，我們對美國創新的未來感到無比振奮。」

環球晶董事長徐秀蘭則強調，能將矽晶圓導入iPhone、iPad等經典產品，「感到很榮幸」，並將與Apple及其一級晶片供應商攜手，推動美國半導體製造再創高峰。

市場解讀，環球晶此時公布與Apple的深度合作，時點卡在川普宣布晶片關稅政策的當日，為政策紅利中的最大贏家。在地製造、晶片回流、蘋果背書三箭齊發，成為環球晶股價瞬間拉上漲停的關鍵推手。

Apple 美國 晶片 關稅 矽晶圓 環球晶 半導體

