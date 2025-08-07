環球晶宣布與Apple合作 股價強攻漲停

半導體矽晶圓廠環球晶旗下美國子公司GlobalWafers AmericaLLC（GWA）今天宣布，與蘋果（Apple）建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈；消息激勵環球晶股價強攻漲停。

環球晶發布新聞稿，董事長徐秀蘭表示，蘋果iPhone和iPad在世界各國都廣為人知，很高興GWA生產的矽晶圓，將能夠應用於這些產品中；很榮幸能與蘋果及其一級供應商合作，共同推動美國半導體製造再創高峰。

Apple指出，透過全新的美國製造計畫，與GWA合作，創造更多就業機會，並讓更多製造業回歸美國。這是蘋果未來4年對美國承諾6000億美元投資的一部分。

環球晶表示，將與蘋果展開全新合作，深化並擴展美國半導體供應鏈，雙方將共同推動GWA位於德州謝爾曼市旗艦新廠所生產的12吋先進矽晶圓需求。

環球晶指出，川普政府透過大而美法案將先進製造投資抵減提高至35%，並簡化「晶片法案」流程，以方便投資半導體製造。這次GWA與蘋果的合作，正是在這政策基礎上，以市場力量驅動供應鏈需求。

環球晶表示，12吋矽晶圓是半導體製程不可或缺的核心材料，廣泛應用於晶圓代工與整合元件製造，支撐先進製程、成熟製程及記憶體晶片的生產。環球晶製造的半導體晶圓，遍及現代生活的各類裝置，包括家電、汽車、基礎建設、電腦、AI應用。

在與蘋果合作的消息激勵下，環球晶今天股價表現強勁，攻上漲停，達375元，上漲34元，一舉站上年線373元，創下4個多月來新高。