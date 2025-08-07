智冠 上半年EPS 4.15元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
智冠董事長王俊博。圖／智冠提供
智冠董事長王俊博。圖／智冠提供

遊戲大廠智冠（5478）昨（6）日公告上半年每股純益4.15元，略低於去年同期每股純益4.5元；智冠指出，下半年將持續深耕海外遊戲通路市場，藉此挹注業績成長。

智冠今年第2季營收15.56億元，季減3.4%、年減5.8%，稅後純益4.01億元，季增2%、年增1%，每股純益2.68元；上半年累積合併營收31.68億元，年減6%，稅後純益6.21億元，年減4%，每股純益4.15元。

展望下半年，智冠旗下MyCard數位點數與整合行銷服務將持續深化與國際級遊戲大作的合作，強化在台港澳市場的經營動能，積極拓展海外營運版圖。

遊戲研發子公司網龍在遊戲研發方面，持續深耕自製研發與IP經營，旗下多款遊戲維持穩定營運。三國題材的MMORPG（多人線上角色扮演遊戲）《吞食天地 虛擬世界》預計第3季展開公測上市，採用創新P2E（Play to Earn）機制，打造虛實雙軌的遊戲回饋模式，吸引更多玩家參與。

金融科技子公司藍新集團下半年將整合信用卡、物流、非信用卡支付與電子發票等功能模組，提供深度應用與服務彈性，並且持續開發「NewebPay藍新金流」新世代金流平台升級計畫。

智冠 每股純益

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