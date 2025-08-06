坤悅財報／上半年每股純益4.3元創歷史新高 暫居中部營建股獲利王

坤悅（5206）開發6日公告上半年合併財報，合併營收達36.75億元，年增265.2%，稅後純益6.71億元、年增9倍，每股稅後純益4.3元，獲利創歷史新高，同時暫居中部上市櫃營建公司「獲利王」。

大城地產今天也公告上半年合併財報，合併營收8.62億元、年增3,492.4%，稅後純益2.81億元，每股稅後純益2.81元。

坤悅今年預計完工交屋認列個案，計有台中市「君匯」、「君睿」與彰化埔心「心里程」三案，總銷逾60億元，營收獲利持續穩步向前，而今年推案總銷逼近150億元，再創歷史新高。

隨著「君匯」、「心里程」持續交屋，「君睿」也將在年底交屋，法人估，全年營收上看50億元、每股稅後純益挑戰7元，營收、獲利有望雙創新高。

坤悅指出，央行實施第七波信用管制，銀行管控房貸水位，不僅促使投機客退場，購屋需求也加速回歸基本面，房市進入「量縮價修」格局，剛性自住置產客層躍升主力，具備品牌口碑、建設話題與生活機能的產品，將是脫穎而出的關鍵。

目前，坤悅開發線上銷售個案計有南屯區「君睿」、南區「坤悅語文心」、太平區「坤悅涵仰」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」與北屯區「坤悅‧泊岳」等。

後續將推出沙鹿區興安段新案，規劃地上15層、地下4層，140戶純住家；以及東區旱平段新案，規劃地上24層、地下4層，共187戶住家與6戶店面的超高地標。

坤悅更跨足彰化市區，推出彰化市三民段新案，規劃地上17層、地下3層，286戶純住家，預計2025年度推案總銷近150億，再創歷史新高。

展望未來，坤悅說，將持續深耕大台中與彰化地區，視景氣調整新案進場銷售步調，以靈活操作回應當前經營環境挑戰，帶動公司穩健營運與成長。