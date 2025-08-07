新普 第2季EPS 5.65元

電池模組龍頭新普（6121）昨（6）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，導致毛利率下滑及出現匯損情況，單季稅後純益降至10.45億元，季減27.05%、年減20.6%，每股純益（EPS）為5.65元。累計上半年EPS達13.39元，賺逾一個股本。

展望後市，法人預估，在關稅戰威脅下，NB品牌商上半年已大量拉貨至美國市場，對下半年需求保守看待，不利新普筆電相關業務，不過，新普本季度有智慧手機新機動能，加上子公司AES-KY BBU業務持續放量，預估新普第3季營收有望持平。但獲利有機會因新台幣波動趨於平穩，在匯率負面影響降低下，表現優於營收。

新普今年第2季毛利率14.22%，季減1.62個百分點、年增0.51個百分點，營業利益15.66億元，季減9.78%、年增12.51%，新普表示，營業利益下滑，主要受到匯率影響，導致毛利率下滑，營益率7.98%，季減1.47個百分點、年增0.65個百分點，儘管新普業外出現匯損，但業外收益仍有2.52億元。

新普今年上半年營業利益33.02億元，年增26.5%，營益率9%、年增2個分點，業外收益8.33億元、年減13.3%，稅後純益24.77億元、年增4.3%。