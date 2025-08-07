全家上半年EPS 3.45元 業內外穩

全家（5903）昨（6）日公告上半年財報，稅後純益7.69億元，年增9.18%，每股純益（EPS）3.45元，創同期次高，僅次於2020年。

全家表示，上半年績效主要受惠便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，及轉投資事業挹注獲利。

此外，重大投資案如福比麵包第二工廠，亦依照原定時程推進，預計年底可望正式投產。

從單季表現來看，全家第2季稅後純益3.51億元，年減20.8%，主因業外認列虧損1.1億元。全家表示，主要受到中國華東地區投資案受人民幣匯率波動影響，產生匯兌損失。若排除匯損因素，第2季淨利較去年同期則呈現小幅成長。

全家今年持續拓點，截至6月底全台門市數達4,378家，較年初淨增62店，隨通路版圖擴大，鮮食業績同步推進，持續發揮成長引擎角色。公司指出，鮮食營收占比穩定維持在三成以上，主要來自三大策略驅動，包括茶金市場、名店聯名開發、明星品類本質精進。