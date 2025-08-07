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星亞 第2季每股純益1.01元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

興櫃股星亞（7753）昨（6）日公告第2季財報，單季稅後純益2,233萬元，季增2.04%，每股純益1.01元，優於第1季的0.99元。累計今年上半年營收4.28億元，稅後純益4,420萬元，每股純益2元。星亞將於8月11日掛牌上櫃。

星亞第2季營收2.26億元，季增11.85%；營業毛利7,929萬元，季增4.86%。第2季毛利率35.08%，略低於第1季的37.42%，但營業利益5,064萬元，季增106.56%，顯示成本控制與營運效率有所提升。

星亞表示，上半年營運符合預期，主要受惠於市場需求穩健以及產品組合優化，特別是高階戶外大型顯示螢幕產品在手訂單能見度良好，為下半年營運提供有力支撐。

營收 每股純益

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