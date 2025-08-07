寬宏上半年EPS 6.21元 邁入營運高峰
寬宏藝術（6596）昨（6）日公告財報，第2季稅後純益9,117.6萬元，年增279%，每股純益2.4元，累計上半年營收8.5億元，毛利率45%，稅後純益2.36億元，年增143%，每股純益6.21元，上半年賺贏去年全年，也創下同期高。
寬宏表示，第2季主要認列Trash演唱會、日本ADO演唱會、莎姆雷特舞台劇、美國高空大馬戲團、彭佳慧演唱會、悲慘世界音樂劇台北場與十餘場讚聲演唱會，由於各節目銷售良好，使第2季毛利率維持於39%，單季毛利達1.53億元，年增85%。
展望後況，寬宏表示，第3季將步入營運高峰，7月營收達收7.35億創單月歷史新高，8、9月將有江蕙15場台北小巨蛋演唱會，江蕙8月首兩場演出因身體微恙調移至同月周日時段，整體演出時程與場次不受影響。
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