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公準財報／上半年 EPS -0.35元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
公準董事長蘇友欣（本報系資料庫）
公準董事長蘇友欣（本報系資料庫）

公準（3178）董事會6日通過今年第2季財報，單季合併營3.23億元，季增0.2%，年減13.6%。毛利率11.67%，分別季減8.35及年減7.63個百分點。稅後純損3296.5萬元，較首季及去年同期均由盈轉虧損；單季每股稅後純損0.73元。

因股價近期多次達公布注意交易資訊標準，公準今天應主管機關要求公告6月財報，單月營收9,500萬元，年減21%。稅後純損700萬元，年減158%；EPS -0.16元。

公準累計今年上半年合併營收6.45億元，年減4.4%。毛利率15.84%，年減1.83個百分點。稅後純損1,567.2萬元，較去年同期的獲利3,846.2萬元由盈轉虧；EPS -0.35元。

公準今天股價下跌0.8元，成交量921張，收60元。公準日前股價連八漲，更於8月4日爆出成交量1,743張的大量，股價站上64.6元的近期高點，收64.6元，八個交易日漲幅逾42.2%。其後連二天帶量走跌至今天，二個交日易的跌幅為7.1%。

EPS 財報 營收 毛利率

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