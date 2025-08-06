全家財報／上半年稅後純益年增9.18% 每股盈餘3.45元

全家（5903）6日公告上半年財報，合併營收527.2億，年增3.33％，稅後純益7.69億，年增9.18%，每股純益3.45元，創同期次高，僅次於2020年。

全家表示，上半年績效主要受惠便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，以及轉投資事業挹注獲利。此外，重大投資案如福比麵包第二工廠，亦依照原定時程推進，預計年底可望正式投產。

從單季表現來看，全家第2季合併營收為274.39億元，年增4.95%；稅後純益3.51億元，年減20.8%，主因業外認列虧損1.1億元。全家表示，主要受到中國大陸華東地區投資案受人民幣匯率波動影響，產生匯兌損失。若排除匯損因素，第2季淨利較去年同期則呈現小幅成長。

全家今年持續拓點，截至6月底全台門市數達4,378家，較年初淨增62店，隨通路版圖擴大，鮮食業績同步推進，持續發揮成長引擎角色。公司指出，鮮食營收占比穩定維持在三成以上，主要來自三大策略驅動，包括茶金市場、名店聯名開發、明星品類本質精進。

其中，「Let’s Tea」以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線，推陳出新燕麥奶茶、無糖茶等趨勢新品，導入便利外帶飲用的封膜機突破全台4,000間，業績年增二成五；名店聯名開發策略，帶動新型態熟食區與冷藏三明治品類成長，其中又以韓式炸雞bb.q CHICKEN及早餐電商品牌「沈早俱樂部」合作成效顯著。明星品類金飯糰、uno pasta、minimore持續進行品質構改再升級，亦反映在業績攀升上。

全家也持續布局四大OMO渠道，包含全家行動購、生鮮電商「食食購」、店長團購line群組、節慶預購，為實體店鋪挹注新成長動能。其中架構在會員APP內的生鮮電商「食食購」，主力對應家戶需求，掌握年節、母親端午、閏六月等時節商機，並與名廚節目策略合作開發異國聯名餐食、節慶趣味親子DIY商組、每周三買菜好康日定著消費等策略帶動話題，上半年創造翻倍業績。

此外，全家目前會員已突破1,950萬人，APP續推創新功能，串連消費、物流與內容體驗。