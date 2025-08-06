全家財報／匯損影響 第2季獲利3.5億元、年減20.4%

全家（5903）6日公布上半年財報，第2季稅後純益為3.5億元，年減20.4%，每股純益（EPS）為1.57元；上半年稅後純益7.69億元，年增9.18%，EPS 為3.45元，累季獲利為同期次高。

全家表示，第2季獲利衰退，主因為中國大陸華東地區投資受人民幣匯率波動影響，產生匯損所致，若排除影響，第2季淨利較去年略增。

綜觀上半年績效，全家表示，主要受惠便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點至六月底達4,378店，淨增62家；轉投資獲利成長挹注主要來自支援本業的福比麵包、晉欣食品、屏榮食品，及上櫃子公司──全家國際餐飲，目前旗下四品牌總店數達74家，營收獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。重大投資如福比麵包二廠，上半年亦依既有事業計畫如期進行中，預計於年底稼動。

鮮食差異化穩定扮演成長引擎，尤其茶金市場、名店聯名開發、明星品類本質精進三策略，推升營收占比穩定達三成以上。「Let's Tea」以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」四大產品線，業績年增二成五；名店聯名開發策略，帶動新型態熟食區與冷藏三明治品類成長。

全家表示，持續布局四大OMO渠道，包含全家行動購、生鮮電商「食食購」、店長團購line群組「全+1社群電商」、節慶預購，為實體店鋪挹注新成長動能。其中架構在會員APP內的生鮮電商「食食購」，主力對應家戶需求，掌握年節、母親端午、閏六月等時節商機，上半年創造翻倍業績。

全家以「便利永續 你也＋1」ESG核心精神續推創新永續服務，全台4,300間店舖化身便利回收站，攜手公益團體「舊鞋救命協會」、手機配件品牌「犀牛盾」推出舊鞋、舊手機殼回收服務，助力超過10萬個舊資源重獲新生。為打造最友善「DEI共融便利商店」，繼友善移民工服務計畫，再將善意觸角延伸至新住民就業友善，攜手「賽珍珠基金會」，共同開立「新住民就業友善便利商店」，並透過多語系教學輔具、彈性排班制度、社工店長輔導關懷等共融措施，協助新住民夥伴逐步進入便利商店就業環境。

展望第3季，面對快速變動的產業總體環境，全家將持續以滿足消費需求為核心，虛實並進成「無所不在的跨產業便利商生活服務平台」。進入便利商店傳統旺季，高溫、暑假、節慶、連假商機都將挹注營收，泛鮮食、APP亦將對應消費者健康需求推出相應商品服務，皆可望點燃下半年業績成長動能。