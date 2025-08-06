智冠財報／上半年 EPS 4.15元 下半年積極拓展海外營運

遊戲大廠智冠（5478）6日公告114年度上半年財務報表，第2季合併營收15.56億元，歸屬於本公司業主之稅後淨利4.01億元，年增1%，每股盈餘（EPS）2.68元。上半年累積合併營收31.68億元，歸屬於本公司業主之稅後淨利6.21億元，每股盈餘（EPS）4.15元。

展望下半年，MyCard數位點數與整合行銷服務將持續深化與國際級遊戲大作的合作，強化在台港澳市場的經營動能，同時靈活運用集團旗下多元通路與宣傳資源，積極拓展海外營運版圖。

此外，今年度推出「自媒體服務」平台，將著重發展五大核心應用場景，包含街頭玩家見面會、遊戲攻略與實況節目、遊戲音樂演奏會與異業品牌合作，透過導入更多原生影音與即時互動內容，深化用戶黏著度；同步擴大布建全台據點，觸及六大都會區等高人流熱點，實現真正在地化優勢，建構貼近日常生活場景的傳播管道，協助合作夥伴傳遞品牌價值，進一步提升品牌曝光度。

子公司中華網龍（3083）在遊戲研發方面，持續深耕自製研發與IP經營，旗下多款遊戲維持穩定營運。三國題材MMORPG《吞食天地 虛擬世界》預計第3季展開公測上市，採用創新P2E（Play to Earn）機制，打造虛實雙軌的遊戲回饋模式，吸引更多玩家參與。

子公司遊戲新幹線專注遊戲營運品質與內容深度，旗下《新天龍八部Online》、《信長之野望Online》、《天龍八部Online宗師版》等將陸續迎來年度改版，新增全新職業、副本挑戰與劇情任務等多元玩法，延續遊戲熱度與產品生命周期。下半年亦積極經營玩家社群，規劃實體見面會等互動活動，提升玩家凝聚力。

廣告行銷事業群一帆數位專注於深化人工智慧在數位行銷領域的整合應用，致力於為各產業客戶量身打造全方位的解決方案。在精準投放成效方面，遊戲類客戶透過在地化素材製作、AI短影音創作及大數據分析操作，有效提升約60%的遊戲下載量；房地產客戶則運用定點機器人推播、模型圖渲染與關鍵字廣告策略，實體來客數提升達30%。未來，一帆數位將持續深化AI技術應用，透過不斷調整與優化極大化整體效益，並擴張服務規模與競爭力。

金融科技事業群藍新集團下半年將整合信用卡、物流、非信用卡支付與電子發票等功能模組，提供深度應用與服務彈性，並且持續開發「NewebPay藍新金流」新世代金流平台升級計畫。

隨著第三方支付市場日益成熟，藍新集團積極組織、並共同成立「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」推動自律公約，並且協助同業依規完成第三方支付服務能量登錄、導入資安防護與風險控管機制，共同維護產業聲譽、致力打造安心的支付環境。