M31 法說會／估明年營益率回到健康水準 預期下半年美中市場回溫

矽智財（IP）廠M31（6643）於6日舉行法說會，展望下半年，該公司總經理張原熏表示，希望仍能保持上半年營運成長的表現，達成年初所設定全年業績成長雙位數百分比的目標。同時，他估計公司營益率可望於2026年重返健康的水準。

M31先前已公布第2季財報，合併營收為4.49億元，季增3.2％、年增4.5％；受到新台幣升值影響，認列匯損約9,000萬元左右，因此陷入單季虧損4,077.5萬元的局面，每股淨損0.98元。該公司上半年合併營收為8.83億元，年增14.5％，但虧損2,121.1萬元，每股淨損0.51元。

同時，M31坦言，在費用方面，雖然已有效控管人力開支，但EDA工具的授權成本大幅增加，仍帶來壓力。隨著與EDA廠商長期合約大致簽訂，及營運效率優化措施推進，公司研發費用可望趨穩。

M31提到，今年上半年晶圓代工客戶端需求強勁，推動整體業績穩健成長。此動能主要來自先進與成熟製程的雙重驅動，在先進製程方面，與台灣龍頭廠及韓系晶圓廠合作深化，而在中國大陸晶圓廠22／28奈米方面的滲透率也穩步擴大；同時，北美最大晶圓代工業者也積極啟動特殊製程新案，全球多區域、多製程的量產平台將逐步轉化為其穩定的權利金收入。

在IC設計廠客戶，M31指出，上半年受關稅不確定性影響，消費性電子產品規格升級放緩，但預期下半年美國和中國大陸市場的開案將回溫。