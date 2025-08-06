橙的財報／上半年 EPS 為0.26元 在手訂單保持良好水準

胎壓監測系統(TPMS)大廠橙的（4554）電子今日公布2025年上半年合併營收為2.3億元，較去年同期成長20.99％，創近七年同期新高，受惠歐美地區銷售表現持續增溫，貢獻上半年營業利益為3,027萬元，年增53.99％，本業獲利繳出歷年同期新高佳績。第2季受到業外匯兌損失2,456萬元影響，使上半年稅後淨利為599萬元，每股稅後盈餘(EPS)為0.26元，若排除業外匯兌損失影響，上半年每股稅後盈餘(EPS)為1.31元。

橙的表示，受惠全球車市保有量與平均車齡攀升，旗下美洲地區客戶拉貨表現持續穩定向上，加上，歐洲地區經銷與直營並行的雙軌銷售策略模式挹注整體市場滲透率快速提高，進一步助力新通路客戶開發有成，創造2025年上半年美洲、歐洲地區營收占比分別達21.61％、50.19％水準，有助於堆疊集團整體營運良好動能。

橙的指出，受到歐美地區營收貢獻，帶動上半年AM業務銷售占比已攀升至82.13％，進一步挹注整體產能稼動率，此外，集團仍積極深化營運成本、費用控管策略，使2025年上半年毛利率、營業利益率仍分別保持48％、13％表現。

展望2025年第3季，隨著旗下美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，帶動整體在手訂單保持良好水準，且橙的仍持續強化胎壓監測系統於歐洲、美洲等售後服務市場的競爭優勢，利用本身兼為優質供應商及經銷服務商的優勢，有助於在歐美地區擴大滿足當地大型連鎖通路門市的需求，進一步提高擴展銷售通路，奠定集團良好成長基礎。