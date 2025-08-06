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邁科營收／7月首度突破4億元大關 連三月年增翻倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

邁科（6831）公布7月合併營收為4.21億元，年增179.89%，首度衝破四億元大關，營收連續5個月創歷史新高，並且連3個月年增翻倍，成長動能強勁，公司持續受惠AI ASIC伺服器相關散熱產品出貨暢旺，訂單能見度超過一季，加上PC、網通、車用散熱產品線皆維持穩定成長，帶動營收履創新高。

隨著生成式AI快速發展，全球各大資料中心競相升級以支援AI運算，推動專用應用積體電路（ASIC）伺服器需求暴增，帶動高階散熱解決方案成為關鍵環節。由於AI ASIC伺服器因應算力密度提升與功耗激增，對散熱模組的熱傳導效率、功率冷卻能力及整機熱管理整合提出更高要求，散熱產品正朝向高瓦數、模組化與液冷技術發展。

其中，專為ASIC晶片打造的客製化散熱方案尤為關鍵，包括直熱式冷板（Direct-to-chip Liquid Cooling）、一體式液冷模組（CDU）、及高導熱材料（如石墨烯與均熱板）應用快速成長，推升供應鏈轉型升級。過去以風冷為主的解決方案，已難以滿足單顆ASIC功耗動輒超過600瓦的設計；隨著AI晶片朝向堆疊封裝、多核心與高速I/O設計演進，產生熱通量劇增，液冷方案具備更佳散熱效率與能源使用效率（PUE），已成為大型資料中心首選技術。

法人表示，在此趨勢下，邁科不僅具備氣冷、液冷產品，雙軌並進，並且擁有高階散熱研發與製造能力，積極布局AI ASIC伺服器市場。在全球四大CSP（Cloud Service Provider）中，邁科已打入其中之一，並在其僅有的三家散熱產品供應商中，扮演舉足輕重的角色。在客戶將持續大力開發AI ASIC伺服器市場之下，訂單可望雨露均霑，帶動公司營收成長，前景看旺。

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