中菲行營收／7月23.73億元 受匯率波動影響年減7.5%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

中菲行國際物流（5609）7月自結集團營收23.73億元，較去年同期減少7.5%，受到匯率波動影響營收才出現年減；累計前七個月集團營業額為167.83億元，較去年同期成長15.3%。

中菲行表示，由於台幣兌換美金大幅升值，平均匯率由去年同期的32.65元升值到今年7月的29.27元，大幅增加10.3%，因此雖然7月份空運貨運量較去年同期成長二成，海運貨運量增加一成，但是受到匯率換算影響，營業額的成長因而受到影響。

7月空運市場，隨著美國新一輪關稅即將於8月1日生效，人工智慧和高科技產品的出口需求持續，亞洲地區市場繁忙，運價得以維持。7月海運市場，繼5月與6月的出貨旺季之後，整體海運市場放緩，運力過剩與美國高庫存水準對運價造成下行壓力，亞洲地區的運費基本上則保持穩定。

匯率 美國 中菲行

延伸閱讀

台灣7月氣候重點回顧 氣象署細數創74年來3項紀錄

台股吸金 外資匯入寫最強7月…法人：三大關鍵是主因

美元轉強 外匯存底縮減

CCL雙雄7月營收創高

相關新聞

智冠 上半年EPS 4.15元

遊戲大廠智冠昨（6）日公告上半年每股純益4.15元，略低於去年同期每股純益4.5元；智冠指出，下半年將持續深耕海外遊戲通...

星亞 第2季每股純益1.01元

興櫃股星亞（7753）昨（6）日公告第2季財報，單季稅後純益2,233萬元，季增2.04%，每股純益1.01元，優於第1...

新普 第2季EPS 5.65元

電池模組龍頭新普（6121）昨（6）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，導致毛利率下滑及出現匯損情況，單季稅後純益降至1...

環宇 上半年EPS -0.57元

三五族半導體廠環宇-KY（4991）昨（6）日公布第2季財報，受惠產品出貨暢旺，加上費用控制得宜，單季每股純益0.12元...

寬宏上半年EPS 6.21元 邁入營運高峰

寬宏藝術（6596）昨（6）日公告財報，第2季稅後純益9,117.6萬元，年增279%，每股純益2.4元，累計上半年營收...

全家上半年EPS 3.45元 業內外穩

全家（5903）昨（6）日公告上半年財報，稅後純益7.69億元，年增9.18%，每股純益（EPS）3.45元，創同期次高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。