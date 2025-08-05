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鈊象營收／7月17.7億元、月減4.2% 創同期新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）5日晚間公告7月營收17.71億元，月減4.2%、年增16.9%，單月營收創歷史同期新高；累計前七月營收127.26億元，年增23.9%，業績表現持穩。

據悉，鈊象7月營收較6月營收略減，主因來自新台幣匯率升值影響。鈊象董事長李柯柱曾指出，公司近期成功取得英國線上博弈執照，預估最快第3季將開始貢獻業績，同時也正在積極申請美國某些州的線上博弈執照，估下半年營運優於上半年，全年營運更勝去年。

李柯柱透露，目前公司已與英國通路合作夥伴積極接洽中，並針對產品開始進行對接，因此最快第3季就會有來自英國的收入進帳，同時公司也正在開拓歐洲其他地區與美國某些州的市場，藉此壯大海外市場版圖。

針對未來業務策略，鈊象今年以來的毛利率已衝上歷史新高的98%，主要原因來自授權遊戲占整體營收比重越來越高，已來到超過70%；其中，目前東南亞成長力度最大，其次為美國市場，而歐洲市場剛起步，但未來勢必會成為業績主力。

展望未來，李柯柱強調，公司正處於成長的軌跡上，未來三年營運持續向上無虞，而海外布局也將逐漸開花結果，整體業績將呈現下半年優於上半年，全年優於去年。

營收 鈊象

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