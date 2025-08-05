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環球晶法說會／全年營收有望優於去年 但市場變數仍多

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）於5日召開法說會，董事長徐秀蘭坦言，目前還有很多變數，但預期今年下半年的狀況，應當可與上半年持平或略佳，全年以美元計營收表現應有望優於去年。而明年下半展望同樣有機會優於上半年，帶動全年表現略優於今年。同時，她提到正與客戶洽談，或許第4季或明年首季起能有價格調漲機會。

環球晶指出，新台幣營收仍受到匯率因素影響，而包括半導體關稅、匯率，以及如義大利廠區補助何時發放等因素，都將影響其下半年的成績。更關鍵的是市場需求動能，這與全球利率政策及總經環境密切相關，最糟的情況已過，但目前還不知道市場能夠多快全然復甦。

值得注意的是，徐秀蘭表示，基於貨幣與能源等成本因素，確實接到一些供應商要求調整材料報價，惟因為需求疲軟，現階段材料成本還算平穩。而關於其矽晶圓的價格，在過去三、四季明顯下滑，尤其是非長約的報價，但新台幣匯率走強，且能源成本高漲，所以從第2季起，環球晶也開始與部分客戶討論調漲產品價格。不過目前尚未有最後結論，可能第4季或明年首季時，或許能有一些價格調整。

至於半導體市況，徐秀蘭表示，下游庫存已趨於穩定，並出現初步回溫跡象，但在總體經濟與貿易不確定性下，復甦速度可能仍然緩慢。且外部風險持續，地緣政治緊張、關稅措施及匯率波動，都仍對供應鏈造成壓力。

矽晶圓 環球晶 法說會

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