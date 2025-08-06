快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

巨生醫兩產品 有好消息

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

巨生醫（6827）雙技術平台將進入收穫期，該公司昨（5）日宣布MRI顯影劑MPB-1523將於今年底提出第三期臨床試驗申請，目標2028年拚上市；另一抗癌新劑型新藥MPB-1734也在完成製程放大後，將接續執行生物相等性試驗，也要在2028年提出藥證申請。

巨生醫總經理許源宏表示，公司已建立涵蓋505(b)(1)、與505(b)(2)的雙技術平台，透過聚焦影像診斷與抗癌治療新劑型，提供全球醫療未滿足的需求。經過十年研發與臨床驗證，今年將是公司邁入收穫期的關鍵轉捩點。

許源宏表示，MPB-1523為全球僅有的兩款肝特異性顯影劑之一，採用獨特的聚乙二醇化氧化鐵奈米粒子技術，透過肝臟庫普弗細胞（Kupffer cell）攝取差異，有效分辨肝臟惡性腫瘤，臨床二期試驗顯影對比度明顯優於市售的Primovist。

他表示，MPB-1523不僅適用於腎功能不佳的病患與原發性肝細胞癌（HCC）診斷，亦拓展至轉移性肝癌、門靜脈侵犯顯影、癌前病變監測等應用場景，顯示強大臨床價值。

MPB-1734以抗癌藥去癌達開發505(b)(2)新劑型新藥的Tween-80 free新劑型，適用於攝護腺癌與頭頸癌。

平台 肝臟 抗癌藥

延伸閱讀

癌症防治深化國際合作 國際抗癌聯盟執行長再度訪台

獨／不只肝臟問題？沈玉琳疑猛爆性肝炎住院 傳與1疾病有關「已進加護病房」

達文西手術突破胸腺癌難題 70歲婦靠微創手術抗癌成功

住家綠地竟能抗癌？28萬人研究曝乳癌風險降9%、子宮癌降20%

相關新聞

宏碁資訊2025年上半年 EPS 7.71元

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）受惠於企業客戶雲端服務需求持續，帶動AI落地應用、資安強化專案需求成長，激勵今年上半年營...

廣積客戶砍單 營運動能不墜

工業電腦廠廣積（8050）受美國關稅戰影響，美系客戶下修網通訂單，儘管如此，廣積預期，今年網通、自動化兩大業務仍會比去年...

弘塑2025年上半年 EPS 15.79元 瑞鼎9.56元

半導體設備商弘塑（3131）昨（5）日公布第2季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季減19.2％、年增0.2％，每股純益7...

M31 2025年上半年 EPS -0.51元 晶心科-7.85元

矽智財（IP）廠M31（6643）昨（5）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，單季轉虧損，每股淨損0.98元，上半年每股...

信紘科第2季單季 EPS 3.42元

信紘科（6667）昨（5）日公布第2季稅後純益1.54億元，季增約0.82%，年增60.95%，每股純益3.42元。

櫃買業績發表 六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司第2季財務報告陸續公告，為方便投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，規劃一系列共六場次「櫃買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。