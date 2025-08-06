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絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

櫃買業績發表 六連發

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心表示，配合上櫃公司第2季財務報告陸續公告，為方便投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，規劃一系列共六場次「櫃買市場業績發表會」，第一場於12日登場，最後一場為27日，共18家上櫃公司參與。

櫃買中心說明，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，這系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「上櫃新星」、「富櫃50」、「富櫃200」、「金融與科技」、「智慧製造與醫療」及「居家生活」等，與會公司包含銳澤（7703）、昶瑞機電、博弘、弘塑、環球晶、中美晶、旺矽、力致、南俊國際、元大期、汎瑋材料、三竹、千附精密、聰泰、奈米醫材、揚秦、振宇五金、竣邦-KY等，共邀請18家上櫃公司與會。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加。

此外，櫃買中心表示，為服務未能親自到場的投資人，該系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播，另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站供投資人瀏覽。

中美晶 櫃買中心

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