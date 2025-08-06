M31 2025年上半年 EPS -0.51元 晶心科-7.85元
矽智財（IP）廠M31（6643）昨（5）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，單季轉虧損，每股淨損0.98元，上半年每股淨損0.51元。晶心科第2季每股淨損5.58元，累計上半年每股淨損7.85元。
晶心科第2季合併營收2.79億元，季增3％、年增0.3％，不過，單季歸屬母公司業主淨損2.82億元，每股淨損5.58元，大虧超過半個股本，且連兩季虧損。累計上半年歸屬母公司業主淨損3.97億元，每股淨損7.85元。
法人認為，M31本季美元計營收有望穩健成長。M31將於今日舉行法說會，預期除第2季財報細節，將釋出下半年營運展望。
M31第2季合併營收4.48億元，季增3.2％、年增4.5％，連兩季增溫，不過，單季營業利益率降至8.73％，加上又於業外認列匯損約9,000萬元，單季轉為虧損4,077.5萬元，每股淨損0.98元。
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