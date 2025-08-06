弘塑2025年上半年 EPS 15.79元 瑞鼎9.56元
半導體設備商弘塑（3131）昨（5）日公布第2季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季減19.2％、年增0.2％，每股純益7.05元。
累計今年上半年歸屬母公司業主淨利4.61億元，年增22.2％，每股純益15.79元。
弘塑近期提到，受惠2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年接單力道強勁，目前產能維持滿載，設備訂單能見度已排至2026年上半年，關鍵機台交期長達數月。
【記者鐘惠玲／台北報導】驅動IC廠瑞鼎（3592）昨（5）日公告第2季獲利季減逾四成，每股純益3.5元，上半年淨利年減逾三成，每股純益9.56元。
展望本季，在上半年部分客戶提前備貨後，瑞鼎預期，市場需求逐步轉趨理性，加上中國補貼效應減弱，需求動能將轉趨保守。
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