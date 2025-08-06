快訊

絕對創新投資涉詐1.7億 北檢扣千萬虛擬幣、聲押禁見7人

信紘科第2季單季 EPS 3.42元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

信紘科（6667）昨（5）日公布第2季稅後純益1.54億元，季增約0.82%，年增60.95%，每股純益3.42元。

累計今年上半年稅後純益3.12億元，年增73.5%，每股純益6.76元。受惠半導體客戶全球擴廠需求暢旺，帶動營運規模顯著放大，上半年與單季獲利雙創新高。

展望下半年，信紘科表示，主要客戶建廠計畫持續推進，在手訂單穩健，為全年營運提供強勁動能，法人看好，營收與獲利可望延續高檔表現。

進一步來看，信紘科上半年營運表現強勁，累計合併營收29.96億元，年增1.09倍，獲利能力方面，上半年合併毛利率21.5%，營業利益3.98億元，營益率13.3%，顯示公司在營收放大之際，獲利能力亦同步提升。

儘管第2季合併毛利率21.04%，較第1季的22.13%略有下滑，但營益率則從第1季的12.6%提升至13.9%，反映出公司在成本控管上有所成效。

法人分析，信紘科營運持續受惠於全球半導體產業的強勁景氣循環，特別是其來自晶圓代工龍頭客戶營收占比逾5成，在台灣、美國及日本等地的先進製程擴廠腳步不停歇，推升旗下廠務供應系統整合專案出貨暢旺，成為上半年營收與獲利爆發性成長關鍵。

此外，為順應永續製造趨勢，信紘科近年來也積極深化一站式（turnkey）綠色製程解決方案的布局，在製程廢液處理與機能水設備等領域的技術實力已獲得客戶肯定，預期相關業務將成為新的成長曲線。

法人看好，信紘科隨著客戶訂單能見度高，全年營收有望維持高雙位數成長，未來接單動能可望持續擴大，全年營運有望再繳出亮眼成績。

營收 半導體

延伸閱讀

朋億Q2 EPS 1.99元 上半年每股純益4.97元、年減2.1%

華邦電財報／第2季EPS -0.29元、連4季虧損 下半年展望受關注

裕日車、中華第2季獲利受關稅衝擊 裕日車總座改姚振祥接任

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

相關新聞

宏碁資訊2025年上半年 EPS 7.71元

宏碁集團旗下宏碁資訊（6811）受惠於企業客戶雲端服務需求持續，帶動AI落地應用、資安強化專案需求成長，激勵今年上半年營...

廣積客戶砍單 營運動能不墜

工業電腦廠廣積（8050）受美國關稅戰影響，美系客戶下修網通訂單，儘管如此，廣積預期，今年網通、自動化兩大業務仍會比去年...

弘塑2025年上半年 EPS 15.79元 瑞鼎9.56元

半導體設備商弘塑（3131）昨（5）日公布第2季歸屬母公司業主淨利2.06億元，季減19.2％、年增0.2％，每股純益7...

M31 2025年上半年 EPS -0.51元 晶心科-7.85元

矽智財（IP）廠M31（6643）昨（5）日公布第2季財報，受新台幣升值影響，單季轉虧損，每股淨損0.98元，上半年每股...

信紘科第2季單季 EPS 3.42元

信紘科（6667）昨（5）日公布第2季稅後純益1.54億元，季增約0.82%，年增60.95%，每股純益3.42元。

櫃買業績發表 六連發

櫃買中心表示，配合上櫃公司第2季財務報告陸續公告，為方便投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，規劃一系列共六場次「櫃買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。