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上洋財報／上半年EPS 5.79元 年增13%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

上洋（6728）於5日公布上半年財報，受惠於空調及商用洗衣事業的強勁成長，上半年每股盈餘繳出5.79元的亮眼成績，較去年同期成長13%。上洋指出，儘管新台幣兌美元升值導致匯兌損失約1,200萬元，壓縮部分獲利，但公司對全年營運表現仍持樂觀態度，將透過強化產品組合與通路布局，力拚全年營收維持雙位數成長。

進一步來看，上洋第2季營收14.36億元，季增46%，年增56%。獲利部分，因產品組合變動，毛利率較去年同期略為下滑，但稅後純益仍達0.93億元，季增16%，年增15%。每股盈餘3.1元，季增15%，但年減12%。

上洋表示，第2季營運表現亮眼，主要受惠於夏季空調銷售旺季，以及商用空調冰水機與大型專案陸續完成交機。

雖然上半年營運優於預期，但上洋表示，考量下半年總體經濟與市場存在不確定性，包含美國關稅政策、全球高利率環境、國內房市政策調整與不穩定氣候等因素，可能影響新屋裝修及家電汰換需求，因此對下半年持謹慎態度。

在海外市場方面，上洋指出，公司積極拓展東南亞，旗下越南自助洗衣品牌《SeSA Coin Laundry》與泰國《CleanChain》上半年都已成功開設直營門市，未來將持續於當地熱門城市擴展據點。

國內市場部分，除了既有《SeSA洗衣吧》與《RIV精緻洗衣》維持穩定成長外，下半年也將推出全新居家生活服務與品牌，並積極拓展新通路，包括《空氣美學事務所》與禮物選品品牌《Heart Picks》9月將進駐裕隆城，藉由多元化經營模式提升品牌競爭力，力求全年營運成長目標不變。

營收

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