信驊財報／股王上半年每股大賺40.11元 獲利年增68.6%

股王信驊（5274）5日公布第2季財報，受惠於BMC晶片市占持續領先，單季合併營收達22.5億元，季增8.8%、年增達65.7%。毛利率上揚至67.9%，季增1.7個百分點、年增4.5個百分點；營益率達52.7%，季增3個百分點、年增9.9個百分點，展現高獲利體質。

不過，儘管本業獲利指標全面走高，第2季稅後純益為6.3億元，較上季下滑29.1%；每股稅後純益為16.65元。市場推測，此現象或與潛在的匯損影響有關，惟公司尚未進一步說明具體數字。

累計今年上半年，信驊合併營收達43.1億元，年增高達82%；毛利率67.1%，年增3.8個百分點；營益率為51.3%，年增10.5個百分點。稅後純益達15.15億元，年增68.6%；每股稅後純益40.11元，繳出股王水準的亮眼成績。