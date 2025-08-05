朋億Q2 EPS 1.99元 上半年每股純益4.97元、年減2.1%

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2025年第2季財報 ，單季歸屬於母公司稅後純益1.55億元，年增2.2％，每股純益(EPS)為1.99元；上半年稅後純益3.87億元，年減2.1％，每股純益4.97元。

朋億 2025年第二季中國、台灣及東南亞(其他)地區營收比重分別為46.1％、49.3％與4.6％，其中中國地區半導體產業客戶擴廠進度相較去年同期放緩，影響旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單認列，但受惠台灣地區氣體二次配系統訂單及小型專案保持成長，帶動第2季小型專案訂單認列比例提升並優化整體訂單結構，2025年第2季整體毛利率達37％，較去年同期增加13個百分點，營業利益率達22％，較去年同期增加9個百分點，帶動上半年度營業利益改寫歷年同期新高水準。

展望2025年第3季，朋億持續聚焦高潔淨度化學品供應與分裝系統設備的技術精進，並積極推進綠能與環保相關技術研發，強化整體產品競爭力。朋億指出，隨著半導體與電子級化學品產業在多國擴建布局加速，憑藉旗下橫跨台灣、中國、東南亞等地在地服務據點，已建構起高效率專案執行與即時供應能力，有效提升區域接單彈性與綜效。

另一方面，隨著AI應用驅動下先進封裝成為半導體製程升級關鍵環節，台灣各大半導體大廠仍持續評估擴建先進封裝產線計畫，有望釋出更多專案訂單需求。朋億近年深耕先進封裝廠房之關鍵化學品供應與分裝系統設備，已累積豐富實績與驗證經驗，有望受惠未來新一波擴產潮，創造接單動能升溫。