快訊

半導體關稅何時宣布？川普揭可能時間點 再提台積電計畫投資3千億美元

不念金了！少林寺換住持「沒收手機禁止娛樂」 爆和尚離職潮

川普要台積電入股英特爾？ 他急喊「不能讓」：20%就吃下去吧

朋億Q2 EPS 1.99元 上半年每股純益4.97元、年減2.1%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億總經理馬蔚。圖／本報資料照片
朋億總經理馬蔚。圖／本報資料照片

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公布2025年第2季財報 ，單季歸屬於母公司稅後純益1.55億元，年增2.2％，每股純益(EPS)為1.99元；上半年稅後純益3.87億元，年減2.1％，每股純益4.97元。

朋億 2025年第二季中國、台灣及東南亞(其他)地區營收比重分別為46.1％、49.3％與4.6％，其中中國地區半導體產業客戶擴廠進度相較去年同期放緩，影響旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備訂單認列，但受惠台灣地區氣體二次配系統訂單及小型專案保持成長，帶動第2季小型專案訂單認列比例提升並優化整體訂單結構，2025年第2季整體毛利率達37％，較去年同期增加13個百分點，營業利益率達22％，較去年同期增加9個百分點，帶動上半年度營業利益改寫歷年同期新高水準。

展望2025年第3季，朋億持續聚焦高潔淨度化學品供應與分裝系統設備的技術精進，並積極推進綠能與環保相關技術研發，強化整體產品競爭力。朋億指出，隨著半導體與電子級化學品產業在多國擴建布局加速，憑藉旗下橫跨台灣、中國、東南亞等地在地服務據點，已建構起高效率專案執行與即時供應能力，有效提升區域接單彈性與綜效。

另一方面，隨著AI應用驅動下先進封裝成為半導體製程升級關鍵環節，台灣各大半導體大廠仍持續評估擴建先進封裝產線計畫，有望釋出更多專案訂單需求。朋億近年深耕先進封裝廠房之關鍵化學品供應與分裝系統設備，已累積豐富實績與驗證經驗，有望受惠未來新一波擴產潮，創造接單動能升溫。

半導體 東南亞

延伸閱讀

正瀚財報／上半年 EPS 4.25元 7月營收創近四年同期新高

信紘科上半年EPS 6.76元 下半年火力全開營運衝上新里程

捷迅財報／上半年 EPS 1.91元 下半年獲利有望回升

華邦電財報／第2季EPS -0.29元、連4季虧損 下半年展望受關注

相關新聞

信驊財報／股王上半年每股大賺40.11元 獲利年增68.6%

股王信驊（5274）5日公布第2季財報，受惠於BMC晶片市占持續領先，單季合併營收達22.5億元，季增8.8%、年增達6...

台燿營收／7月26.67億元創新高 受惠AI伺服器應用成長

台燿（6274）5日公布 7 月合併營收 26.67 億元，月增 12.41%，年增 65.2%，創歷史新高。法人預估主...

環球晶上半年EPS 6.56元、營收316億元 歷史同期第三高

環球晶（6488）今 (5)日舉行董事會，通過第2季財務報告，單季稅後純益16.8億元，季增15.5%，每股純益3.52...

M31財報／上半年每股淨損0.51元 匯損衝擊第2季虧損

矽智財（IP）廠M31（6643）於5日公布第2季財報，受到新台幣匯率波動影響，陷入單季虧損，每股淨損0.98元，導致上...

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

華研音樂昨（4）日發布財報，第2季稅後純益1.58億元，年減6.4%，每股純益2.98元；累計今年上半年稅後純益3.33...

友霖8月21日掛牌 承銷價28元

友華生技小金雞友霖生技（4166）暫定21日掛牌，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣13,600張，競拍底價22.4元，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。