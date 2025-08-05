光聯財報／第2季EPS 0.34元、獲利年增76.4% 受惠歐洲客戶拉貨
光聯（5315）5日公布第2季財報，受惠歐洲客戶拉貨動能強勁，推升單季營收較去年同期翻倍成長，帶動獲利顯著提升，稅後純益3,616萬元，季增48.06%，年增76.4%，每股純益0.34元。不過，受到毛利率下滑影響，單季獲利較第1季減少42.9%。
光聯第2季營收5.06億元，季增1.4%，年增109.9%。單季毛利率13.3%，季減3.1個百分點，年減2.7個百分點。單季營業利益2,136萬元，季減47.2%，年增31.6%。稅後純益3,616萬元，季減42.9%，年增76.4%。
累計上半年營收10.05億元，年增46.5%；毛利率14.8%，年增1.1個百分點；稅後純益9,939萬元，年增76.4%。上半年每股純益0.93元，優於去年同期的0.53元。
法人表示，光聯上半年受惠於歐洲家電客戶的拉貨潮，特別是食物調理機面板升級，推升營運成長。面對面板產業競爭，公司持續布局高毛利利基市場，包括戶外顯示器、車載與醫療設備等，藉此建立長期競爭優勢。隨著新產品線逐步發酵，法人預期下半年營運表現值得期待。
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