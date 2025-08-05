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信紘科上半年EPS 6.76元 下半年火力全開營運衝上新里程

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供
信紘科董事長簡士堡。圖／信紘科提供

信紘科（6667）今日公布第2季歸屬於母公司稅後純益1.58億元、每股純益達3.42元，年增率仍分別達63％、58％，單季獲利表現優異；累計2025年上半年合併營收為新台幣29.96億元、年增109％，營業毛利6.45億元、年增86％，歸屬於母公司稅後純益為3.12億元、每股純益餘達6.76元，年增率仍分別達73％、68％。

信紘科表示，第2季營運穩健推進，主要在於多項半導體、先進製程、先進封裝等綠色製程建廠專案持續落地下，推升整體營運規模與接單效益逐步放大，尤其公司在高技術門檻的化學供應系統、氣體供應系統、廢液回收系統、自動化控制系統等系統整合解決方案領域深耕已久，相關業務的營收顯著攀升，更是帶動第二季單季獲利攀高的關鍵，展現公司技術整合與客製化工程能力帶來的價值貢獻。

信紘科指出，公司近年來積極轉型，憑藉其Turnkey Solution全方位統包服務能力，持續在建廠工程中導入高效、低碳、智慧化的「綠色製程建廠解決方案」，成為客戶邁向永續轉型的重要戰略夥伴。

信紘科從規劃設計、工程整合、系統建置到驗收運轉，全面納入節能空調、廢氣處理、資源循環再利用、智慧控制管理平台等高效能技術，協助客戶打造符合ESG標準的智慧製造基地，在近年高科技大廠對碳排管理與綠色建廠要求提升下，公司已成功導入多項高濃度工業廢液處理、高階排氣淨化設備與智慧能源調度系統，有效降低建廠運營過程中的碳足跡與能耗，並透過一站式整合專業工程能力與環保科技，信紘科Turnkey模式，不僅大幅提升專案執行效率，也鞏固其於全球高階廠務建置市場的競爭領導地位。

展望2025年下半年，在全球科技供應鏈持續重組與在地化建廠趨勢加速發酵下，包含台灣、日本、美國等地的晶圓廠、AI伺服器組裝基地與封裝測試廠陸續啟動建置或擴產計畫，公司接單能見度已延伸至2026年，在手訂單金額持續創新高，預期將持續挹注營收動能與推升獲利表現。

營收 每股純益

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