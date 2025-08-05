快訊

明天高溫上看36度！天氣逐漸穩定「中南部稍喘息」下周水氣再增加

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

連日超大豪雨…聯外橋梁受損管制 高市府：明天桃源區仍停班停課

捷迅財報／上半年 EPS 1.91元 下半年獲利有望回升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

捷迅（2643）第2季獲利受到台幣升值波及獲利縮水，5日董事會後公告上半年合併營收39.78億元，年增率81%，稅後純益為6,683萬元，年減33%，每股盈餘(EPS) 1.91元。著眼於開拓未來各項物流發展，樂觀看待下半年當匯率回穩，下半年的獲利表現有望回到上升軌道。

第2季因受新台幣升值波及，營收年增，獲利則較上季及去年減少，營收20.42元，較上季成長5.54 %，年增率68.95%；第2季毛利為1.68億元，較上季增加14.12%、較去年增加41.16%，稅後純益為457萬元，年減91%，每股盈餘(EPS)0.13元。

今年全年全球市場經濟受通膨及美國升息因素干擾，持續將公司獲利運用於各項業務拓展計畫中，因此海內外的美元收入積極用於東南亞展點、購入美國物流倉用地及因業務量快速增加而支付於航空運費需求上，未來公司會強化各項避險規劃，藉以縮小台幣升值所造成的衝擊。

展望下半年，雖挑戰重重，但捷迅在全球物流供應鏈中為各大電子廠提供服務的核心地位，尤其在整合型和全方位物流專業規劃的領先，仍是其重要的競爭優勢，關鍵在於捷迅能以專業且通盤的提案策略，提供給客戶可以應對外部變數在物流上的完整建議，並持續深耕核心精神及提供客製化服務以鞏固其市場地位，多年掌握產業鏈的豐富經驗，提供空、海運、物流倉及關務等整合型服務，有助於推升營收、獲利向上攀升。

營收 台幣升值

延伸閱讀

華邦電財報／第2季 EPS -0.29元、連4季虧損 下半年展望受關注

璟德財報／第2季EPS衝上5.63元、創單季新高 資產優化貢獻業外收益

巧新財報／上半年獲利年減30%、EPS 1.28元 下半年起可望回穩

弘塑財報／第2季獲利季減、EPS 7.05元 仍創歷年同期新高

相關新聞

環球晶上半年EPS 6.56元、營收316億元 歷史同期第三高

環球晶（6488）今 (5)日舉行董事會，通過第2季財務報告，單季稅後純益16.8億元，季增15.5%，每股純益3.52...

M31財報／上半年每股淨損0.51元 匯損衝擊第2季虧損

矽智財（IP）廠M31（6643）於5日公布第2季財報，受到新台幣匯率波動影響，陷入單季虧損，每股淨損0.98元，導致上...

華研2025年上半年EPS 6.31元 業外亮眼

華研音樂昨（4）日發布財報，第2季稅後純益1.58億元，年減6.4%，每股純益2.98元；累計今年上半年稅後純益3.33...

友霖8月21日掛牌 承銷價28元

友華生技小金雞友霖生技（4166）暫定21日掛牌，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣13,600張，競拍底價22.4元，最...

南俊7月營收 衝四年高點

滑軌廠南俊國際（6584）昨（4）日公布7月營收2.11億元，攀上2021年8月以來高點，月增3.65%，年增23.19...

雍智2025年上半年EPS 4.97元 晶技2.46元

雍智（6683）昨（4）日公告第2季獲利約0.32億元，季減68.6%，年減73%，每股純益1.21元，下探29季來低點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。