捷迅財報／上半年 EPS 1.91元 下半年獲利有望回升

捷迅（2643）第2季獲利受到台幣升值波及獲利縮水，5日董事會後公告上半年合併營收39.78億元，年增率81%，稅後純益為6,683萬元，年減33%，每股盈餘(EPS) 1.91元。著眼於開拓未來各項物流發展，樂觀看待下半年當匯率回穩，下半年的獲利表現有望回到上升軌道。

第2季因受新台幣升值波及，營收年增，獲利則較上季及去年減少，營收20.42元，較上季成長5.54 %，年增率68.95%；第2季毛利為1.68億元，較上季增加14.12%、較去年增加41.16%，稅後純益為457萬元，年減91%，每股盈餘(EPS)0.13元。

今年全年全球市場經濟受通膨及美國升息因素干擾，持續將公司獲利運用於各項業務拓展計畫中，因此海內外的美元收入積極用於東南亞展點、購入美國物流倉用地及因業務量快速增加而支付於航空運費需求上，未來公司會強化各項避險規劃，藉以縮小台幣升值所造成的衝擊。

展望下半年，雖挑戰重重，但捷迅在全球物流供應鏈中為各大電子廠提供服務的核心地位，尤其在整合型和全方位物流專業規劃的領先，仍是其重要的競爭優勢，關鍵在於捷迅能以專業且通盤的提案策略，提供給客戶可以應對外部變數在物流上的完整建議，並持續深耕核心精神及提供客製化服務以鞏固其市場地位，多年掌握產業鏈的豐富經驗，提供空、海運、物流倉及關務等整合型服務，有助於推升營收、獲利向上攀升。