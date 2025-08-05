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網家財報／行銷費用與匯兌損失雙壓 第2季每股虧1.1元

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044） 5日公布第2季財務報告。第2季合併營收84億元，季減6.1%，年減0.6%；合併營業虧損為9,868萬元，虧損較上季與去年同期擴大；合併業外虧損9,016萬元，較上季轉為負數；合併稅前淨損1.89億元，歸屬母公司業主之稅後淨損為2.22億元，較上季與去年同期都擴大；每股稅後淨損為1.10元。

網路家庭上半年合併營收173.49億元，年減4.17%；營業淨損1.93億元，較去年同期虧損4,716萬元大增；歸屬母公司淨損3.69億元，也較去年同期淨損1.81億元倍增，每股淨損1.89元。

值得注意的是，B2C電商本業毛利率表現，自去年上半年的10.3%下滑至今年上半年的9.8%，產品組合與價格競爭壓力續增，網家期許下半年持續聚焦產品銷售組成調整與毛利結構優化，往營收成長路徑邁進。

網家指出，上季轉投資子公司因匯兌損失影響業外表現，產業競爭環境趨於激烈，推銷費用與商品價格壓力不斷升高，對毛利結構帶來更大挑戰，是第2季虧損擴大主因之一。不過上季營收的年減幅較首季、去年第4季收斂，營運趨勢持續轉佳，B2C電商本業PChome 24h購物部分，第2季年增0.4%，由負成長轉正，主力的3C品類營收年增2.7%，為推升整體營收的主力動能，主要挹注來自iPhone、iPad、電競、電玩與季節性家電等產品銷售熱度升溫。

網家指出， 第2季3C銷售動能轉強，包括4月受關稅預期心理影響，站上湧現iPhone搶購潮，並帶動後續蘋果新品的銷售動能；輝達（NVIDIA）新一代顯卡陸續上市，6月站上RTX 50系列顯卡的關鍵字搜尋量突破七萬次，顯卡與筆電銷售表現亮眼；任天堂（Nintendo Switch 2）新機買氣熱絡，帶動6月數位品類業績年增逾一倍

另外，行動端營運指標穩步向上，近幾季持續性推動App行動端與網頁版的全面翻新。導入多項新功能，全面優化整體消費體驗，有效推升用戶黏著度，上季用戶訂單平均金額成長，行動端營收占比亦續增。另外，上季倉儲整併計畫完成，PChome 24h購物整體倉出訂單中，已有85%是由A7倉（PChome林口A7智慧物流園區）出貨。

集團主要轉投資子公司方面，交易市集部門維持穩定獲利，第2季營業利益達1,277萬元；日本跨境代標代購電商比比昂受惠日圓匯率走低，帶動本季毛利率年增達雙位數，獲利表現優於上季；日本子公司二十一世紀金融科技株式會社（21st FinTech）今年第1季起改以日圓為功能性貨幣，集團合併財報以新台幣編製，在換算中產生帳面匯兌差異。第1季因日圓升值，認列匯兌利益約8,780萬元；第2季則因日圓走貶產生反向影響，認列匯兌損失約1.23億元。反映於本季集團合併財報中，導致業外虧損9,016萬元。

營收 網家 PChome

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