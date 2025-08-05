璟德財報／第2季EPS衝上5.63元、創單季新高 資產優化貢獻業外收益

無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）5日公布上半年財報，即使受匯率影響毛利率及獲利，但受惠處分土地資產貢獻業外收益，第2季每股純益5.63元，刷新單季新高，累計上半年每股純益7.1元。

璟德第2季營收3.57億元，季減7.5%，年減11.6%，毛利率43.16%，低於去年同期45.41%，及第1季的44.4%，營業利益2,805.7萬元，年減74.6%，季減75%，業外收益3.69億元，稅後純益3.89億元，年增290%，季增285%，每股純益5.63元。

累計璟德上半年營收7.43億元，年減7.9%，毛利率43.78%，低於去年同期46.78%，營業利益1.42億元，年減38.8%，業外收益3.81億元，稅後純益4.9億元，年增121.7%，每股純益7.1元。

璟德今年第2季資產優惠，公告處分下新竹縣湖口鄉土地與建物給力成，總交易金額約7.1億元，預計處分利益約5.7億元。但璟德也受匯率影響，毛利率及匯兌損失均有影響。

璟德表示，受到匯率及關稅影響，客戶下半年保守觀望，目前對於下半年展望是「朦朧美」，看不清楚，能否較上半年成長仍難以預估。