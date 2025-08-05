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弘塑財報／第2季獲利季減、EPS 7.05元 仍創歷年同期新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體設備商弘塑（3131）於5日公布第2季財報，雖然單季獲利的季減幅度近二成，但以該公司目前股本計算，每股純益為7.05元，仍為歷年同期新高表現，累計上半年每股純益為15.79元。

弘塑第2季合併營收為16.3億元，季增31.3％、年增69.5％，累計上半年合併營收為28.71億元，年增54.3％。

以獲利來看，弘塑第2季歸屬母公司業主淨利為2.06億元，季減19.2％、年增0.2％，每股純益為7.05元，累計上半年歸屬母公司業主淨利為4.61億元，年增22.2％，每股純益為15.79元。

弘塑近期提到，受惠於2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，今年該公司接單力道強勁，目前產能維持滿載，設備訂單能見度已排至2026年上半年，關鍵機台交期長達數月。

同時，弘塑強調，該公司是全球業界唯一可同時提供濕製程設備及化學品的廠商。受惠於AI、高性能運算及高階智慧型手機等需求增加，先進封裝技術與需求持續升溫，其濕製程設備為市場上市占率最高的供應商，該公司也穩步進行擴產。

弘塑 營收 每股純益

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