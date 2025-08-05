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大田財報／第2季EPS 1.63元、季增139.7% 上半年每股賺2.31元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大田（8924）5日召開董事會，提報第2季合併財務報表；今年上半年合併營收為18.85億元，合併本期稅後淨利1.93億元，EPS為2.31元；今年第2季單季EPS 1.63元較第1季EPS 0.68元增幅139.7%。

大田表示，與主要客戶持續長期密切的合作關係，展望未來，業績可期；大田強調，公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，目前建廠很順利，正準備量產。江西贛州廠，因人員穩定，生產效率好，是高爾夫球具製造生產的最佳基地。

大田指出，目前無論是美系或日系的客戶開發案仍持續進行中，在新客戶開拓經營上有不錯的亮眼進展，越南投資建廠案正如火如荼展開中，與主要客戶的關鍵合作案也按期順利推進，高爾夫產業整體持續看好，隨著打球人口增加、相關活動熱絡、需求穩定成長，市場前景相當樂觀。

展望未來，大田表示，對業績維持審慎樂觀的態度，目前來看，下半年訂單滿載，下半年業績一定會比上半年好；未來將持續強化與客戶的協同合作，提供更優質的性能模擬與高附加價值的客製化設計製造服務，並持續推出創新產品，加速投資建設越南廠，以服務更多元客戶。

EPS 越南

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