昶瑞財報／新台幣匯率劇烈波動影響 上半年EPS降至2.13元

昶瑞機電（7642）5日公告第2季財報，單季稅後純益為1,825萬元，較第1季的3,995萬元季減54.34%，主要因新台幣匯率波動導致業外匯損侵蝕獲利。累計上半年營收4.63億元，稅後純益5,820萬元，年減26.44%，每股純益為2.13元。

對於獲利衰退，昶瑞表示，主要是受到新台幣匯率劇烈波動影響，公司4月認列匯損472萬元，5月匯損擴大至905萬元。不過，透過積極應對，6月匯損已大幅縮小至9.7萬元。

此外，昶瑞強調，已建立應對匯率變動的管理機制，並比照過往模式，與客戶洽商調漲產品報價，以確保營運穩健。第3季預計會有新的品牌商到公司洽談。公司對下半年營運看法仍審慎樂觀。

昶瑞上半年合併營收4.63億元，較去年同期成長11.82%；營業毛利1.3億元，年增3.54%，毛利率28.19%，低於去年同期的30.45%；營業利益8,254萬元，年減0.94%。受到匯損影響，稅後純益降至5,820萬元，年減26.44%；每股純益為2.13元，低於去年同期的2.99元。

昶瑞今收盤上漲3.5元，成交量726張，收在113.5元。