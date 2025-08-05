宏碁資訊財報／上半年每股盈餘達7.71元 營收獲利雙創新高

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊（6811）5日召開董事會，通過2025年第2季財報，第2季單季營收新台幣25.8億元，稅後淨利1.5億元，每股盈餘3.7元，累計上半年營收突破51億元，稅後淨利近3.2億元，分別較前一年同期成長13%及8%，每股盈餘達7.71元，皆創歷史新高。宏碁資訊展現強勁的營運韌性與成長動能，主要受惠於企業客戶雲端服務需求持續，帶動AI落地應用、資安強化專案需求成長。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「隨著各類語言模型及開源模式的持續優化，AI應用場景的快速拓展，企業已將 AI 能否務實落地應用，視為營運成長的關鍵助力。這股趨勢也同步推升了企業對資安全面規劃的迫切需求。宏碁資訊將持續以客戶需求為核心，強化技術創新與服務品質，協助企業客戶加速以 AI 帶來的深度數位轉型，提供資訊安全、數據治理與代理人AI等前瞻科技解決方案，全面協助企業提升經營韌性。」

宏碁資訊持續深耕雲端、AI、資安三大核心領域，協助企業將核心業務與數據搬遷上雲並深化AI應用，將AI解決方案整合於企業各項營運流程中，務實的提升企業的營運效率與競爭力。根據IDC預測，企業對資訊服務的投入預期將持續攀升，資訊服務供應商也將在技術整合、資安防護與營運管理等層面扮演更關鍵的角色。台灣資訊服務市場規模將從2025年的36.1億美元成長到2029年的41.3億美元，年複合成長率（CAGR）為3.4%，展現穩健的成長潛力。