廣積網通客戶下修訂單 全年營收預期仍有雙位數成長

工業電腦廠廣積（8050）受美國川普關稅戰影響，其美系客戶下修網通訂單，儘管如此，廣積預期，今年網通、自動化兩大業務相比去年皆會成長，加上日本市場有所斬獲，預期廣積全年營收仍將有雙位數成長。

受川普關稅政策不確定性影響，廣積美系網通大客戶調整訂單，較原先給廣積訂單全年度數量預測下修約一成，主要影響今年第4季度出貨量。

不過，廣積強調，儘管第4季訂單數量有下調，但從2025全年度來看，廣積整體網通業務仍重回既有水準，預期將比去年網通成長許多。

廣積網通業務占整體營收比重約達五成，第二大業務自動化今年屬於穩定成長，加上今年公司大力布局日本市場，其中一客戶將在第4季開始小量出貨，整體來看，廣積預估2025年本業仍將優於去年。

廣積今年6月營收3.92億元，月減28.8%、年減5.19%；累積廣積今年上半年營收30.48億元、年增32.4%。

廣積指出，6月營收下滑主要是客戶遞延訂單，相關訂單將於7、8月陸續出貨。目前廣積預期，由於川普關稅不確定性，目前廣積上下半年營收比重相當，呈現五五波。

法人預估，廣積今年在網通、自動化業務成長下，全年營收仍有雙位數成長，但獲利方面因新台幣升值導致匯損因素，加上旗下廣錠（6441）仍處於虧損情況，獲利成長能否跟上營收成長，仍待觀察。

在美國關稅影響上，儘管對台灣稅率為20%，且廣積產能主要在國內生產，但鑒於「美國232條款」調查尚未出爐，廣積目前產品屬於豁免範疇，後續待232調查出爐，才會與客戶協商做下一步應對，但原則上新增關稅成本仍由客戶負擔。

在海外布局方面，廣積越南廠目前正在取得執照階段，預計於今年第4季啟用，不過，由於越南對美國對等關稅達20%，因應川普關稅政策新變化，廣積也不排除第三地再設立新廠，但仍要看美國政府談判狀況決定。