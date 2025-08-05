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旅天下財報／上半年 EPS 3.35元 營收獲利均創同期新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

旅天下（6961）5日公告最新財報，2025年上半年合併營收21.97億元，年增0.32%，稅後純益0.79億元，年增4.06%，基本每股盈餘（EPS）達 3.35元，營收、獲利均寫下歷史同期新高。

旅天下表示，反映出境旅遊需求仍持續增溫，及公司積極布局航線與多元產品策略奏效。上半年營收動能來自多項利多同步帶動，包括擴張華航（2610）與長榮航空（2618）航網、日本包機熱賣，以及雪祭、賞櫻等季節主題商品表現亮眼。

同時，春節、清明與端午等連假效應，加上線上旅展加乘，有效推升整體買氣。

另外，受惠台幣升值、日圓貶值匯率優勢交互推升，日本線商品成交量與毛利雙雙上揚，其中以包機、包銷北海道函館、東北花卷、九州、愛媛松山買氣熱絡，貢獻營收顯著。同時，旅天下深化高奢旅遊布局，推出如「馬爾地夫奢華浪漫6日」、「臻品瑞士五星12日」等高奢行程，主打國際品牌住宿、米其林餐食與頂級服務；短程產品亦精緻升級，如「日本北陸紅葉6日」主打獨家包棟入住標高2,450公尺的立山飯店，吸引重視私密性與自然體驗的熟齡族群。

旅天下指出，7月5日「日本大地震預言」解除疑慮後，先前遞延的赴日需求已逐步回溫。展望後市，公司已於2024年第4季提前展開中長期布局，針對今年暑假、連假旺季及2026年第1季熱門檔期所需航班與飯店資源，進行價格談判，藉此降低營運成本波動風險，強化供應鏈彈性以因應國際局勢變動。同時擴展海島商品版圖至2026年，包含馬爾地夫、帛琉、關島等地，並積極包銷越南芽莊、日本神戶、新千歲與松山等航點，進一步提升產品多元性與市場競爭力。

除營運表現持續突破，旅天下亦積極強化企業永續治理，啟動2026年度永續報告書規劃及溫室氣體盤查作業。永續報告書涵蓋ESG（環境保護、社會責任、公司治理）三大構面，公司預計透過制度化揭露其各面向表現，提升資訊透明度，深化與消費者、員工、供應商及社會大眾的責任溝通。旅天下強調，將持續朝向永續經營與多方共榮的企業目標邁進，打造具韌性與價值的旅遊品牌。

日本 營收

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