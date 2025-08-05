環球晶財報／上半年EPS 6.56元 第2季獲利季增逾一成

環球晶（6488）於5日公布第2季財報，獲利季增逾一成，每股純益為3.52元，惟上半年獲利年減逾五成，每股純益6.56元。

環球晶第2季合併營收為160.1億元，季增2.7％，年增4.5％，毛利率25.8％，季減0.6個百分點，稅後淨利16.8億元，季增15.5％，年減41.6％，稅後每股純益3.52元。

環球晶累計上半年合併營收316.02億元，年增3.9％，毛利率26.1％，年減7.2個百分點，稅後純益31.38億元，年減51.1％，每股純益6.56元。

日前新台幣兌美元強勢升值，環球晶表示，若以美元計算，其第2季合併營收達5.2億美元，季增9.7％，上半年累計營收為9.9億美元，較去年同期成長4.2％。

環球晶提到，全球經濟在金融環境緊縮、貿易政策不確定性及企業信心疲弱等因素影響下，成長動能持續放緩，終端市場需求仍顯疲弱。同時，全球關稅措施、地緣政治風險、匯率波動，及近期美國推動232調查與潛在晶片稅，更為市場增加不確定性。

雖然遭遇各方逆風，不過環球晶認為，半導體產業長期結構性成長動能不變，受AI與高效能運算（HPC）等應用持續推升需求，先進製程需求持續熱絡；成熟製程方面，越來越多客戶釋出正面訊號，表達庫存調整已逐漸邁入尾聲，並評估最艱難的階段已過。目前主要影響因素為關稅與貿易政策變化，及其對終端消費信心與需求回溫速度等。