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環球晶上半年EPS 6.56元、營收316億元 歷史同期第三高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／聯合報系資料照片

環球晶（6488）今 (5)日舉行董事會，通過第2季財務報告，單季稅後純益16.8億元，季增15.5%，每股純益3.52元；上半年稅後純益31.4億元，每股純益6.56元。環球晶第2季合併營收160.1億元，季增2.7%，上半年營收上半年營收達316億元，與第2季營收均創歷史同期第三。

環球晶表示，近期台幣兌美元強勢升值，相對壓抑以台幣計算的營收表現，若以美元計算，環球晶第二季合併營收達5.2億美元，季增9.7%；上半年累計營收為9.9億美元，較去年同期成長4.2%。儘管匯率波動使台幣營收承壓，若以美元計價，環球晶圓營收成長趨勢更為顯著，整體營運穩健成長。

環球晶強調全球經濟在金融環境緊縮、貿易政策不確定性及企業信心疲弱等因素影響下，成長動能持續放緩，終端市場需求仍顯疲弱。同時，全球關稅措施、地緣政治風險、匯率波動，以及近期美國推動232調查與潛在晶片稅，更為市場增加不確定性。雖然遭遇各方逆風，半導體產業長期結構性成長動能不變，受人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）等應用持續推升需求，先進製程需求持續熱絡；成熟製程方面，越來越多客戶釋出正面訊號，表示庫存調整已逐漸邁入尾聲，認為最艱難的階段已經過去。目前影響主要因素為關稅與貿易政策變化、以及其對終端消費信心與需求回溫速度的影響。

面對新的關稅環境與全球局勢挑戰，環球晶憑藉全球布局與在地化優勢，靈活調度產能、最佳化出貨配置，並強化主要市場的在地生產能力與技術實力，加速驗證進程，協助客戶降低地緣政治風險、提升供應鏈韌性，將不確定性轉化為競爭優勢。

環球晶推動全球擴產計畫，奠定永續成長的堅實基礎，目前美國德州新廠、密蘇里廠及義大利廠擴產進度持續推進，預期自今年下半年至明年上半年間逐步放量貢獻營收；日本與台灣的擴產已完成且成果亮眼，雙雙創下出貨歷史新高，歐洲丹麥廠也傳來捷報，2025上半年營收創歷史次高，顯示環球晶圓全球擴產綜效已逐步發酵，藉由聚焦大尺寸晶圓、先進製程與高附加價值特殊晶圓，透過全球據點在地供應結合先進製程，以多元優勢推動成長。

展望未來，環球晶表示，隨著新產能開出、政府補助入帳及終端動能逐步回升，環球晶已提前做好全球營運布局，以契合客戶對在地供應的長期需求，將持續在極富挑戰的總體經濟環境中保持韌性靈活前進。

營收 晶圓 環球晶

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