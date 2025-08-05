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集雅社營收／上半年23億元創高峰 進駐DREAM PLAZA強化體驗布局

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
集雅社三創門市。業者提供
集雅社三創門市。業者提供

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）5日公告上半年合併營收23.51億元，年增13.54%；稅後淨利6,368萬元，年增33.13%；每股純益1.46元，年增32.73%；營收續創歷史同期新高，展現穩健成長動能。公司同步宣布進駐台北全新商業地標「DREAM PLAZA」，進一步拓展高端體驗通路布局，挹注未來營運表現。

集雅社表示，公司長年深耕音響與家電通路市場，透過通路創新與體驗升級強化顧客黏著度，並持續優化產品組合與品牌形象。此次進駐人氣百貨DREAM PLAZA，不僅鞏固北台灣布局，更藉由情境式展示空間，融合科技、美學與生活體驗，打造全新購物場域，強化與消費者的深度互動。

集雅社進一步指出，新據點設有三大展示亮點，首先，「KEF 體驗館」為音響發燒友打造高規格獨立試聽空間，全面展示英國頂級Hi-Fi品牌KEF系列產品。現場並規劃定期舉辦專業音響體驗會，讓顧客親身感受原音重現的極致聲學魅力，延續集雅社創立以來對高品質音響的堅持。

第二亮點為「Panasonic 居家美學空間」，以日系質感生活為核心，打造三大情境展示區，展現未來居家風貌。「美力專區」展示人氣美容家電產品，滿足消費者日益多元的保養與造型需求；「智慧衣櫃情境」則以實景設計呈現衣物護理應用，結合空間設計與科技便利性；「開放廚房情境」則匯聚節能冰箱、洗碗機、微波爐等高效廚電，營造效率與美感兼備的理想廚房空間。

第三部分則為「韓系AI智慧家電展示區」，展出多款支援AIoT技術的智慧家電，包括語音操控冰箱、洗衣機及空氣清淨機等，現場提供實機操作體驗，讓消費者直觀感受「動口不動手」的未來智慧生活模式。

集雅社表示，透過此次進駐DREAM PLAZA，期望深化高端生活體驗通路定位，並藉由沉浸式展示方式提升客單價與品牌價值。未來也將持續拓展多元據點與異業合作模式，強化線上線下整合力道，迎戰高端消費市場新一波成長契機。

營收 集雅社 智慧家電

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