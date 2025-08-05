非電主攻手！視陽「報」喜點火 生技4檔鎖漲停

隨著市場對聯準會（Fed）9月降息的預期升溫，台股5日跟著美股強勢反彈。除了電子族群漲勢整齊外，生醫類股也展現強勁活力，成為非電子類股中的領漲焦點。

其中，沛爾生醫-創開盤即跳空漲停，而視陽（6782）、合一（4743）、中天（4128）也同步帶量快攻漲停鎖死。此外，浩鼎（4174）、台耀（4746）、智擎（4162）、華安（6657）、順藥（6535）等個股也紛紛上揚，顯示資金追捧熱度高漲。

隱形眼鏡大廠視陽公布了亮眼的第2季財報。第2季營收達10.76億元、年增18.9%；毛利率46.55%，年增近7個百分點，達歷史高檔水準；儘管台幣升值導致近6,000萬元匯損，稅後純益仍達1.87億元、年增29.9%，每股純益2.96元，創同期新高。上半年營收20.23億元、年增17.2%；稅後純益3.8億元、年增21%，EPS達6.04元，亦創同期新高。4日外資也止步連7日來的賣超。

展望後市，視陽看好第3季旺季動能，預期營收將續創新高。此外，第4季新產能也將投產，月產量將由4,200萬片增至4,600萬片，為未來成長注入動能。

除了財報利多外，部分生技公司的研發進展也為族群增添動能。其中，合一旗下糖尿病足潰瘍乳膏Bonvadis（ON101）已獲美國FDA核准上市，為其創新醫材全球商業化鋪路，目前該產品已在沙烏地阿拉伯、澳洲與美國等三個指標市場取得上市許可。

另，中天旗下子公司中天上海研發的糖尿病足潰瘍新藥「香雷糖足膏」，日前正式納入廣州市商業保險給付，可望加速產品在中國市場的推廣與臨床應用，此外，中天已上市新藥「上療漾」，與PD-1免疫療法藥物Keytruda併用的人體探索性臨床試驗日前也完成解盲，結果正向，公司預計今年啟動國際授權合作與市場布局，積極切入腫瘤免疫治療市場。

而浩鼎子公司鼎晉生技自主開發的760 kDa高純度肉毒桿菌素，二期臨床試驗導入期成果正向，在起效時間、效果持續性與使用者滿意度三大指標上表現亮眼。公司預計八月公布二期臨床最終結果，並隨後在台申請三期臨床試驗。