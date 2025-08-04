華研財報／上半年獲利3.34億元、年增5.4% EPS 6.31元

華研音樂（8446）4日發布財報，第2季稅後純益1.58億元，年減6.4%，每股稅後純益2.98元；累計今年上半年稅後純益3.34億元，年增5.4%，每股稅後純益6.31元

華研音樂表示，疫後持續舉辦大型巡演，林宥嘉81場《idol》演唱會在2024年底完美收官；2025年上半年動力火車《都是因為愛》演唱會於美國、加拿大、新加坡、澳門的巡演落幕，10月將前往澳洲墨爾本、雪梨及馬來西亞雲頂，帶來《都是因為愛》最終場。

另，去年度兩者巡演並進，創造歷年最高演唱會場次數，2025年演藝經紀營收減少源於正常演唱會周期，優質新作品及新一輪巡演皆持續籌備中，藝人亦熱衷參與各地音樂節活動，維繫自身品牌，同時減少2025年較少專屬演唱會場次的營收影響。

業外部分，華研表示，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票自2024年第3季底大漲，全數持股並已於2025年上半年度處分完畢，2025年上半年度認列金融資產評價利益1.36億元；加以投資性不動產租金收益及利息收入，華研2025年上半年整體業外淨利1.76億，年增94.5%；稅後淨利3.33億，年增5.3%。

華研表示，收入主要為無實體的IP授權及藝人演出，不受美國課徵關稅的影響，2025年已發行新作品包括華語樂壇重量級作曲家陳小霞睽違20年創作專輯《老翅膀》、曾沛慈專輯《下週同樣時間》、JUD陳泳希〈吻過的遺憾〉全新合唱版及〈犧牲〉合唱單曲、林宥嘉第七張專輯《Apples of Thy Eye》等作品，及全新國際犯罪醫療影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》原聲帶，由JUD陳泳希唱作主題曲〈無用的依賴〉、李友廷演唱插曲〈當陽光再次灑落〉、新人LaDY詮釋〈匍匐〉、周蕙演唱〈壞了的路燈〉及邵豪唱作〈棲息之地〉等，透過音樂及影視的緊密結合，創造觸動人心的雙贏佳作。

展望未來，華研表示，以流行音樂產出為營運核心，多年來致力於華語音樂的蓬勃發展，持續舉辦詞曲創作大賽與練習生徵選，挖掘並培養新生代創作者與藝人，豐富優質曲庫，拓產授權收入；同時結合影視、圖文創作與運動娛樂，實現文創IP價值，創造公司多元營收，期盼營運續創佳績。